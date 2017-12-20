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Всероссийскую тренировку отработали энергетики и спасатели на объектах «Псковэнерго»

20.12.2017 13:53 ПЛН, Псков

В преддверии новогодних каникул в рамках проведения Всероссийской комплексной тренировки по предупреждению и ликвидации ЧС на объектах топливно-энергетического комплекса, в Псковской области отрабатывали взаимодействие специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и территориальные мобильные подразделения МЧС России.

19 декабря бригаде РЭС №1 Северных электрических сетей «Псковэнерго» предстояло осуществить допуск аэромобильной группировки спасателей на воздушную линию электропередачи 10 кВ от подстанции «Овсище» для выполнения совместных действий по расчистке завалов деревьев, образовавшихся в результате стихийного природного явления. По словам заместителя главного инженера Северных электрических сетей Владимира Иванова,  данная тренировка позволила, в  частности, отработать все необходимые организационно-технические мероприятия и требования техники безопасности при подготовке рабочего места сторонним организациям на действующих энергообъектах. При выводе в ремонт участка сети специалисты «Псковэнерго» провели для  подразделений МЧС необходимые вводные и первичные инструктажи, подготовили наряды для допуска на рабочее место. 

По итогам мероприятия в ГУ МЧС по Псковской области отметили высокое качество взаимодействия всех задействованных сторон. По замыслу мероприятия, тренировка призвана повысить эффективность применения аварийно-спасательных сил для защиты населения и территорий, а также должностных лиц к действиям при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в предстоящий зимний период. 

Подобные комплексные тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, прошли вчера во всех субъектах Российской Федерации. Для каждого региона был предусмотрен индивидуальный сценарий возможных ЧС в соответствии с природными, климатическими и техногенными особенностями с целью практической отработки различных вариантов развития конкретных оперативных ситуаций.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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