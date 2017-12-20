Пенсионный фонд награжден за лучшую социальную рекламу

Пенсионный фонд России стал призером всероссийского конкурса государственной социальной рекламы «Импульс», организованного информагентством «Россия сегодня». Представленные на конкурс медиа-проекты Фонда были отмечены в двух основных номинациях. Телевизионный ролик «Пенсионный фонд из дома!», рассказывающий об электронных услугах ПФР, занял второе место в номинации «Лучшая видеореклама». Обучающий интернет-ресурс для школьников и студентов «Не упусти время и заработай достойную пенсию!» занял третье место в номинации «Лучшая интернет-реклама».

Пенсионный фонд не первый год участвует в конкурсе «Импульс» и ранее уже получал его награды. В 2016 году информационно-разъяснительный аудиоролик ПФР о продлении программы материнского капитала стал победителем как лучшая аудиореклама года. В 2015 году жюри конкурса отметило рекламную кампанию о запуске и использовании электронного кабинета ПФР для граждан. В 2014-м Фонд получил первое место в одной из номинаций за кампанию, посвященную основным положениям новой пенсионной формулы.

Конкурс социальной рекламы «Импульс» проводится с 2014 года и призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, представить социальную рекламу как эффективный инструмент формирования практики социальной ответственности. Конкурсные номинации охватывают широкий спектр медийных форматов.

По данным оргкомитета конкурса, в 2017 году на «Импульс» поступило более полутысячи заявок от органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также из стран СНГ. Призеры и победители были отобраны жюри экспертов, в число которых вошли представители рекламной индустрии, средств массовой информации, деятели искусства и науки, эксперты в области государственных коммуникаций, представители госструктур.

Источник: Псковская Лента Новостей