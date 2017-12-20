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Закон Псковской области о порядке организации государственного и муниципального контроля дополнят пунктом о такси

20.12.2017 14:32 ПЛН, Псков

Закон Псковской области «О порядке организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Псковской области» дополнят пунктом о контроле за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос был рассмотрен в ходе заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания.

Руководитель областного комитета по транспорту Игорь Сильченков пояснил, что поправки обусловлены тем, что областной закон нужно приводить в соответствие с федеральным.

Как говорится в тексте документа, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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