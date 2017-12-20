Владимир Панченко: Жить можно и с таким бюджетом, главное - честно его исполнять

«Жить можно и с таким бюджетом», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко, комментируя подготовленный к утверждению во втором чтении проект бюджета Псковской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«"Справедливая Россия", как и в предыдущие годы, недовольна бюджетом, но мы понимаем, сколько денег в бюджете. И мы понимаем, что от того, что кто-то проголосует против и будет выказывать популистские настроения из разряда "А Баба-Яга против", больше, чем есть, денег в бюджете не будет. И эти деньги надо распределить так, чтобы сохранить стабильность. Все направления жизни региона должны продолжать работать, - отметил Владимир Панченко. - В принципе у меня впечатление, что жить можно и с таким бюджетом. Главное - честно его исполнять, выполнять взятые на себя обязательства».

Депутата «сильно беспокоит коррупция по всем бюджетополучателям, которым выделяются деньги, беспокоят завышенные сметы, расходы». На его взгляд, «если бы контроль за исполнением бюджета был более жестким, чем сейчас, и если бы не было людей, лоббирующих коррупционные интересы, то, вполне возможно, и с этим бюджетом мы справились бы и сделали гораздо больше, чем в нем заложено».

По мнению Владимира Панченко, контроль за расходованием бюджетных средств можно было бы усилить в том числе и на уровне профильных комитетов областного Собрания, а также за счет повышения прозрачности конкурсных процедур.

Источник: Псковская Лента Новостей