«Мы все будем голосовать за президента»

Вероятно, встреча олимпийских чемпионов и призеров Игр разных лет с псковскими журналистами прошла не по тому формату, которого ожидали организаторы мероприятия. Предполагалось, что речь пойдет о патриотизме, о воспитании новых медалистов и тому подобном. Об этом разговор тоже шел, но по остаточному принципу. Все-таки не спросить у заслуженных олимпийцев о текущем положении дел в российском спорте было, как минимум, трудно. А коль вспомнили про патриотизм, то и о политике спортсмены высказались и, как показалось, весьма охотно.

«С начала этого года Псков стал уже 105-м населенным пунктом, в котором мы побывали», - с ходу сообщила руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России» Наталья Боярская. Но тут же она посетовала, что нынешним СМИ куда интереснее скандалы, чем освещение патриотической работы олимпийцев среди молодежи и попросила журналистов придерживаться темы мероприятия.

Выполнить просьбу не получилось.

В Псковской области олимпийцы находятся уже второй день: посещают школы, тренировки, изучают спортивную инфраструктуру региона. Вице-президенту Российского союза спортсменов и призеру олимпийских игр по академической гребле Анне Алешиной, что естественно, была интересна псковская гребная база. Именно Алешина косвенно начала разговор о положении спортивных дел в России, когда после продолжительного выступления добавила: «Спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Пхенчхан».

Для примера она указала на сидящую неподалеку олимпийскую чемпионку по баскетболу 1992 года Ирину Сумникову: «Тогда СССР развалился, Ира поехала под нейтральным флагом, в составе сборной СНГ и выиграла свое золото. А ведь медали могло и не быть».

С тем фактом, что «чистые» российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду, никто не спорил. Однако уже давно нет ответа на другой вопрос: почему пойманные на допинге не возвращают государству свои премиальные за победу, а также выданные им в качестве бонусов машины и квартиры?

«Ничего отдавать не надо. Применение допинга еще нужно доказать, - довольно прогнозируемо приняла адвокатскую позу Алешина. – Жаль, что до Игр в Пхенчхане осталось мало времени, и многим спортсменам через суд не удастся доказать свою невиновность. Вот сдал спортсмен пробирку, кто дальше несет ответственность за ампулу? Ну, не олимпиец же! Кроме того, надо сказать, что наша наука отстает от зарубежных, и мы проигрываем в этих войнах. На нас идут нападки - это чистая политика».

В ответ у олимпийских чемпионов поинтересовались, не считают ли те, что российские спортсмены сами разрешили себя использовать в качестве политического инструмента? А стало быть, не стоит тогда обижаться, когда тебя втягивают в политические игры.

Показательным примером стал визит в Псков олимпийской чемпионки Натальи Антюх в начале декабря. О ее приезде региональные СМИ сообщили за три дня до митинга Алексея Навального. Антюх свой пробег в Пскове проводила в полдень, а намного ранее согласованный митинг начинался чуть позднее. Кто хоть немного соображает, тот понимает, что замечательная олимпийская чемпионка Антюх стала для властей в том числе и политическим инструментом, таким себе отвлекающим маневром от митинга.

«Я могу вам сказать, что она абсолютно аполитичный человек, - взяла слово олимпийская чемпионка по легкой атлетике и член Совета Федерации Татьяна Лебедева. - Наталья принимает участие во многих мероприятиях, акциях и приемах. Если у тебя есть активная гражданская позиция, то это не значит, что тобой манипулируют».

«Мы не пешки! Мы все с гражданской позицией!» - поддержала Лебедеву олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Нина Трофимова.

В свою очередь двукратный олимпийский призер по легкой атлетике Олеся Зыкина рассказала, что виделась с Натальей Антюх после ее визита в Псков: «У нее остались очень яркие впечатления от вашего города. Я не думаю, что она была в курсе митинга и того, о чем вы сейчас говорите».

В это, безусловно, хочется верить, но суть проблемы нисколько не меняется. Более того, если те же олимпийцы не в курсе, что власти разного уровня пользуются их услугами не всегда по назначению, то тогда это еще хуже.

«А вот если бы у меня был выбор, то я пошла бы на Антюх, - вмешалась олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. - Потому что Антюх - олимпийская чемпионка, а кто такой Навальный?»

Анна Алешина между тем призналась, что ее раздражает внимание СМИ к Ксении Собчак. «Но мы все равно будем голосовать за нашего президента!» - заверила вице-президент Российского союза спортсменов.

Чтобы как-то уйти от политической темы, Наталья Боярская констатировала, что «мы все вне политики». «Но надо сказать, что Навальный, к сожалению, популярен у молодежи», - грустно заключила она.

«Но не у нас в регионе!» - быстро отреагировал председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин. Однако кто, по его мнению, действительно популярен в Псковской области, так и осталось загадкой.

Владимир Капустинский

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Источник: Псковская Лента Новостей