Председателем «аграрного» комитета Псковского областного Собрания вновь может стать Андрей Козлов

Председателем комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания может стать Андрей Козлов («Единая Россия»). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующая кандидатура была рассмотрена в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению.

Председатель законодательного комитета Владимир Яников напомнил коллегам, что экс-председатель комитета Александр Братчиков покинул областное Собрание. Спикер регионального парламента Александр Котов внес предложение выдвинуть на эту должность кандидатуру Андрея Козлова.

«Они у нас как Путин с Медведевым», - пошутил член законодательного комитета Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

Депутаты рекомендовали внести фамилию Андрея Козлова в бюллетень для тайного голосования на предстоящей сессии.

Напомним, что Андрей Козлов возглавлял комитет в прошлом созыве.

Источник: Псковская Лента Новостей