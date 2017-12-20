Председателем «аграрного» комитета Псковского областного Собрания вновь может стать Андрей Козлов

Политика
Александр Котов: Многие поддержат Путина с помощью сбора подписей для выдвижения кандидатом в президенты
Депутат Госдумы Александр Васильев войдет в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в президенты РФ15
«Справедливороссы» не будут замалчивать свое мнение по поводу непопулярных решений партии власти - Владимир Панченко1
Общество
Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов безопасности с 100-летней годовщиной образования спецслужб
Экономика
Комитет по бюджету и налоговой политике рекомендовал принять закон Псковской области «О налоговых льготах на 2018 год»
Утвержден новый порядок разработки и утверждения схем нестационарных торговых объектов в Псковской области16