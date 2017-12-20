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В Пскове подписано распоряжение о запрете выхода на лед

20.12.2017 15:17 ПЛН, Псков

Сегодня, 20 декабря, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Пскова издано распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории города Пскова». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в документе, в частности, говорится, что запрещен выход населения и выезд транспортных средств на лед водных объектов города Пскова с момента становления льда до образования прочного ледового покрова.

Комитету по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова поручено организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Псковской области по мониторингу ледовой обстановки, а также с управлением МВД России по городу Пскову по патрулированию береговой черты с привлечением народных дружинников в целях предупреждения выхода населения на лед водоемов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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