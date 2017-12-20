Владимир Панченко рассказал, когда Михаил Гавунас вернется в Россию

Генеральный директор ООО «Еврокерамика», депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко рассказал, от чего зависит возвращение опального бизнесмена Михаила Гавунаса в Россию и, в частности, в Псковскую область.

«Дело Михаила Савельевича должно быть передано в суд, и наш "самый гуманный суд в мире" должен вынести решение, - пояснил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». - Михаил Савельевич находится в международном розыске, но, насколько я знаю, несколько европейских государств сняли его с международного розыска (одно из них граничит с Псковской областью)».

Владимир Панченко констатировал, что ситуация, из-за которой Михаил Гавунас не может вернуться в Россию, слишком затянулась. «Сколько времени нужно, чтобы разобраться? Пять лет прошло. Уж за эти годы, наверное, можно было что-то решить», - полагает депутат. Гость студии подтвердил, что желание вернуться в Россию и в псковский регион у Михаила Гавунаса имеется, и его адвокаты настойчиво работают в этом направлении. «Но, зная специфику современной России, вернуться сюда легко, а потом, когда человек возвращается, его сдают в СИЗО, и он там потом долго сидит... А Михаилу Савельевичу ну никак в камеру не хочется», - констатировал Владимир Панченко, однако, приняв во внимание, что есть в судебной практике и случаи вынесения оправдательных приговоров.

«Передайте дело Гавунаса в суд, докажите, что он виновен, и он вернет в бюджет миллиард. Почему не сделать этот шаг? Следователь заявляет, что все следственные действия закончены, а дальше - ничего», - отметил гость студии. Вопрос, по его мнению, заключается в том, какую цель преследуют власти региона - вернуть деньги в бюджет или посадить человека в тюрьму. «Мне кажется, приоритет со стороны чиновника должен быть в пользу возвращения денег», - заключил Владимир Панченко.

Источник: Псковская Лента Новостей