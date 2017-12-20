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Профильный комитет одобрил проект бюджета Псковской области 2018 года для принятия в трех чтениях

20.12.2017 15:40 ПЛН, Псков

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов рекомендовал принять на предстоящей сессии проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в трех чтениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на заседании комитета депутаты также проголосовали за таблицу поправок к законопроекту, которые внесены по итогам работы согласительной комиссии.

О работе согласительной комиссии парламентариям рассказал спикер регионального парламента Александр Котов. Он отметил, что процедурно Собранию необходимо вернуться к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении, так как в результате поступлений более 2,6 млрд рублей из федерального бюджета поменялись параметры главного финансового документа региона. Подробно об измененных параметрах бюджета доложила заместитель Государственного финансового управления Псковской области Людмила Павлова.

О несогласованных поправках к проекту бюджета рассказал Лев Шлосберга («Яблоко»). Общая сумма его поправок составила 214 млн рублей, среди них средства на лечение больных туберкулезом в тяжелой форме, дополнительное финансирование на субсидии ресурсоснабжающим организациям, увеличение расходов на обеспечение жильем молодых семей и другие цели. В своем докладе парламентарий также рассказал об источниках, за счет которых эти поправки можно реализовать. В частности, он предложил сократить расходы на содержание органов госвласти, включая аппарат губернатора, бюджетное финансирование МФЦ и Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Также он предложил прекратить поддержку государственных СМИ в полном объеме, кроме районных газет, и не тратить деньги на «бизнес-пиар» Псковской области.

Поправки Льва Шлосберга не нашли поддержки у коллег из бюджетного комитета.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Областной бюджет-2018


 

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