«Дорожную карту» по реализации программы строительства школьных стадионов депутаты поручили разработать администрации Пскова

Сегодня, 20 декабря, состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы под председательством заместителя главы Пскова Елены Полонской, на котором были рассмотрены вопросы финансирования первоочередных работ для ввода в эксплуатацию детского спортивно-оздоровительного лагеря «Нептун» и возможности финансирования строительных пришкольных стадионов и спортивных площадок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» Татьяна Куваева проинформировала депутатов, что после осмотра территории лагеря специалистами сделано заключение о необходимости отвода поверхностных вод. «Это первоочередная задача, - сказала она, - для создания проектно-сметной документации в бюджете 2018 года необходимо заложить 380 тыс рублей, предположительная стоимость работ – 4 млн рублей».

Также Татьяна Куваева предложила одновременно с этими мероприятиями разработать техническое задание для проектно-сметной документации по строительству пищеблока на 200 мест. Комитет единогласно проголосовал за рекомендацию для администрации города и бюджетного комитета Думы включить названные суммы в бюджет города на следующий год.

Начальник городского управления образования Игорь Прокофьев доложил о состоянии пришкольных стадионов. По его словам, из 28 муниципальных образовательных учреждений только 8 имеют спортплощадки. Две школы не имеют даже спортивных залов. Новые спортивные стадионы появились за последние годы в трех образовательных учреждениях.

Депутат и директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева предложила создать один-два типовых проекта для больших и малых участков, а затем делать их привязку к конкретной местности. Комитет поддержал это предложение.

В целом решено рекомендовать администрации Пскова разработать и представить в Думу «дорожную карту» по реализации программы строительства школьных стадионов и строительства и ремонта школьных залов в рамках трехлетнего бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей