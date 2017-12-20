Областному комитету по природопользованию и охране окружающей среды требуется инженер по охране и защите леса

Государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды требуется инженер по охране и защите леса 1 категории

Квалификационные требования:

- наличие высшего лесотехнического или лесохозяйственного образование;

- без предъявления требований к стажу.

Наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов президента Российской Федерации, постановлений правительства Российской Федерации, знание гражданского законодательства, федерального и областного законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды; общих принципов организации органов государственной власти, их структуры и полномочий.

Наличие профессиональных умений, а именно организовывать свою работу; работать с законодательными и нормативными правовыми актами; правильно распределять рабочее время; эффективно и последовательно работать с другими подразделениями; организовывать и планировать выполнение порученных заданий; адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем; работать со служебными документами; владеть приемами межличностных отношений.

Наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности отдела; навыки планирования работы; способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; владения компьютерной и другой оргтехникой; владения необходимым программным обеспечением; систематически повышать свою квалификацию; соблюдать исполнительную дисциплину.

Условия работы: ненормированный служебный день, повышенная ответственность при исполнении служебных обязанностей, служебные командировки.

Основные обязанности:

- разработка ежегодного плана проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- ведение реестра проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- составление плана мероприятий по предотвращению и пресечению нарушений лесного законодательства;

- разработка и согласование с заинтересованными органами плана межведомственного взаимодействия в сфере лесных отношений;

- разработка и внесение изменений в план мероприятий по предотвращению загрязнения земель лесного фонда отходами ТБО;

- организация проведения и контроль за исполнением мероприятий в рамках операции «Лесовоз»;

- организация и участие в надзорных мероприятиях в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Проводится индивидуальное устное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по указанной должности.

Справки по тел. 68-65-28, 68-65-81.

Источник: Псковская Лента Новостей