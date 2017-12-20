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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

20.12.2017 15:57 ПЛН, Псков

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, так называемая заморозка пенсионных накоплений продлевается с 2019 до 2020 года.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее его приняли Госдума и Совет Федерации.

Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно, направив их на формирование собственных пенсионных накоплений или передав в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей же страховой пенсии.

В прошлом году заморозку накопительной части пенсии продлили до 2019 года.

По оценке Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, из-за этих мер к 2020 году российская экономика потеряет шесть триллионов рублей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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