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Пожаловаться в прокуратуру на своих работодателей смогут псковичи с 20 декабря по 15 января

20.12.2017 16:00 ПЛН, Псков

Прокуратурой города Пскова организована «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства, в том числе в части несвоевременной выплаты заработной платы, уклонения от оформления трудовых отношений с работниками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, «горячая линия» будет действовать в рабочие дни с 08.30 до 18.00 в период с 20 декабря по 15 января. Любой гражданин, обладающей информацией о нарушениях в указанной сфере, может обратиться к дежурному прокурору по телефону 66-09-80.

Полученная информация по поступившим сообщениям будет использована в надзорной деятельности, а также при проведении органами прокуратуры в пределах своей компетенции проверок.

Источник: Псковская Лента Новостей



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