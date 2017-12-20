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Яблоня, спиленная у моста через Пскову, была аварийной - УГХ

20.12.2017 16:18 ПЛН, Псков

Яблоня, растущая на склоне неподалеку от моста через реку Пскову, была спилена по причине аварийного состояния. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации Пскова, комментируя поступившее в рубрику «Интерактив» сообщение.

Оценку об аварийности дерева комиссия дала по ряду признаков. «Дерево усыхающее, на стволе имеются дупла, отслоение коры, значительный угол наклона над тротуаром, что небезопасно для пешеходов и осложняет уборку тротуара», - пояснили в УГХ.

Напомним, автор сообщения на сайте ПЛН отмечал, что эта яблоня была единственным украшением моста через Пскову у Кремля. По его мнению, древо надо было не спиливать «под покровом ночи», а нормально за ним ухаживать, подрезая ветки. По мнению псковича, в Пскове поспиливали практически все самые красивые плодовые деревья. «Почему не сажаем новые декоративные и плодовые деревья по обочинам дорог и в придомовых территориях? Был город-сад, становится рядовым унылым заштатным городишкой. Увы...», - посетовал автор сообщения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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