Полистовский заповедник примет участие в развитии экологического образования в Псковской области

18 декабря Полистовский заповедник представил свой опыт в сфере экологического просвещения на круглом столе «Возможности ООПТ для улучшения качества экологического образования и просвещения» в г. Пскове. Круглый стол стал первым мероприятием проекта «Твоя земля», реализуемого ПООО «Чудской проект» при поддержке гранта президента РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, на мероприятии представители образовательных и природоохранных учреждений, органов власти, НКО и охраняемых природных территорий обсудили проблемы и возможности экологического образования и просвещения и перспективы сотрудничества. Участники высказали мнение о необходимости более глубокого знакомства подрастающего поколения с родной природой в рамках общего образования и внесли свои предложения по созданию механизмов эффективного взаимодействия ООПТ и образовательных учреждений Псковской области.

Полистовский заповедник выступает одним из партнеров по проекту «Твоя земля» и планирует ряд совместных мероприятий с ПООО «Чудской проект». С начала 2018 года в школах Псковской области пройдет серия занятий в форме уроков и игр, посвященных Полистовскому заповеднику и другим ООПТ Псковской области, охране природы и заповедным профессиям, а летом на базе Полистовского заповедника запланировано проведение слета участников проекта «Твоя земля» из числа школьников.

Помимо круглого стола, посвященного экологическому образованию и просвещению, 18 декабря состоялся XI Чудской форум, где прошла традиционная международная конференция, посвященная подведению итогов и перспективам сотрудничества приграничных территорий в области охраны окружающей среды, а также круглый стол «Перспективы и проблемы раздельного сбора бытовых отходов и их переработки в Псковской области.

Кроме того, в рамках Чудского Форума состоялось награждение победителей экологического конкурса «Твоя земля». Обладатели призовых мест получили дипломы, сертификаты на посещение экскурсии в Полистовский заповедник и памятные подарки от организаторов. В числе победителей - Бежаницкая средняя школа, занявшая III место в номинации «Эко-инициатива», и ученик той же школы - Илья Боровцов, занявший I место в номинации «Зеленый объектив».

XI Чудской форум был приурочен к 20-летию ПООО «Чудской проект», вот уже два десятилетия заботящейся о сохранении природного наследия региона Чудского озера. Полистовский заповедник поздравляет коллег, желает новых проектов и достижений, и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Источник: Псковская Лента Новостей