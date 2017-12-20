В Пскове состоялась XXIII научно-практическая конференция «Шаг в будущее»

В Пскове состоялась XXIII научно-практическая конференция учащихся Псковской области «Шаг в будущее».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора ПОЦРОДиЮ Ирина Рябенко, в конференции приняли участие свыше 100 обучающихся 4-11 классов, а также студенты ПсковГУ, Псковского кооперативного техникума из 15 муниципалитетов Псковской области, города Валмиера (Республика Латвия).

В программе конференции были заседания 17 научных секций, интеллектуальный турнир «Шаг в будущее», круглый стол для педагогов «Региональная бизнес-школа-выставка: проектирование молодежного научного предпринимательства» (в рамках реализации всероссийского проекта-победителя конкурса президентских грантов при партнерском сотрудничестве с РМПО, программой «Шаг в будущее»).

Основные мероприятия конференции проходили на шести факультетах Псковского государственного университета, в Центре дистанционного образования ПОИПКРО, Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества. Экспертами выступали свыше 40 ученых ПсковГУ, ПОИПКРО, а также специалисты Археологического центра Псковской области.

Победителями и призерами стали свыше 60 школьников, которые представили свои исследования по физике, информатике, зоологии, ботанике, экологии, географии, химии, лингвистике и литературоведению, истории и краеведению. Пленарное заседание было посвящено подведению итогов объявленных в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

В состоявшемся в рамках конференции Интеллектуальном турнире «Шаг в будущее» были определены лучшие знатоки физико-математических, естественнонаучных и гуманитарных наук. Ими стали школьники из Опочецкого, Себежского, Струго-Красненского районов, городов Великие Луки, Пскова и Валмиеры (республика Латвия).

Авторы лучших работ получили рекомендации к публикации в сборнике материалов конференции и для участия в конкурсном отборе на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», который состоится в марте 2018 года в Москве.

Единовременными стипендиями конференции «Шаг в будущее» за высокое качество, научный подход и творческое решение исследовательской задачи были награждены три школьницы из Невельского, Опочецкого и Струго-Красненского районов.

Все победители и призеры получили дипломы, научные руководители – благодарности от имени Государственного управления образования Псковской области.

Организатор – Координационный центр по Псковской области Всероссийской программы «Шаг в будущее» Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.

Источник: Псковская Лента Новостей