Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов безопасности с 100-летней годовщиной образования спецслужб

Торжественное собрание, посвященное Дню работника органов безопасности и 100-летию со дня образования спецслужб, состоялось в среду, 20 декабря, в Пскове. Поздравить сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и 100-летней годовщиной образования спецслужб пришел временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Успех любого дела всегда определяют люди. Сегодня региональное управление ФСБ России свято хранит верность присяге и традициям службы, продолжает эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков и оружия, противодействует терроризму и коррупции, обеспечивает безопасность жителей и гостей нашего региона», - отметил врио губернатора.

По мнению Михаила Ведерникова, особая зона ответственности ФСБ заключается в защите государственной границы, ведь Псковская область граничит с тремя государствами, два из которых являются членами НАТО. «Благодаря четкой и слаженной работе пограничников УФСБ России по Псковской области наша граница надежно защищена. Мужество и героизм проявляют сотрудники ФСБ и в служебных командировках», - подчеркнул руководитель области.

Отдельные слова благодарности врио губернатора адресовал ветеранам органов безопасности, которые в годы войны первыми приняли на себя удар и мужественно сражались за независимость Родины, а также внесли неоценимый вклад в обеспечение стабильной жизни в послевоенные годы. «Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения подвигам людей, которые ценой собственной жизни обеспечили нам мирную жизнь. Чтить их память - наша святая обязанность», - сказал Михаил Ведерников и выразил сотрудникам спецслужб слова благодарности за «нелегкую, но принципиально важную для региона и страны службу».

В свою очередь начальник Управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Алексей Кальян отметил, что сегодняшний день - это праздник тех, кто «единожды и навсегда посвятил свою жизнь защите Отечества, национальных интересов страны и охране мира и покоя граждан». «Сотрудникам органов безопасности присущи такие качества, как беззаветная преданность Родине, воинской присяге и профессионализм. Но порой решение поставленных задач достигается самой дорогой ценой - ценой жизни сотрудников спецслужб», - сказал Алексей Кальян и вместе с присутствующими почтил память тех, кто погиб при исполнении служебного долга, минутой молчания.

В продолжение руководитель управления пожелал всем, кто сейчас находится в командировках, вернуться в срок к домашнему очагу. Особые слова благодарности он адресовал матерям, женам и близким чекистов, которые ежедневно ждут их со службы, обеспечивая надежный тыл. С теплыми словами благодарности Алексей Кальян обратился к ветеранам службы, поблагодарил их за бесценный опыт и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и счастья на долгие лета. А молодым сотрудникам он пожелал равняться на ветеранов и своими ратными успехами приумножать славу псковского Управления ФСБ.

Поздравления в адрес сотрудников спецслужб прозвучали также от главного федерального инспектора по Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, руководителей города Пскова, судебных, правоохранительных и правоприменительных органов, муниципальных образований региона, командиров воинских частей Псковского гарнизона, представителей Псковской епархии, ветеранов.

В продолжение торжественной церемонии лучшие сотрудники УФСБ России по Псковской области получили награды и поощрения по случаю праздника.

День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом Президента РФ 20 декабря 1995 года. До этого момента праздник отмечался советскими органами госбезопасности. В настоящее время к органам государственной безопасности или спецслужбам относят Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), Службу внешней разведки РФ (СВР) и Федеральную службу охраны РФ (ФСО).

Источник: Псковская Лента Новостей