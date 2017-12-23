С сегодняшнего дня выход на лед Теплого и Псковского озер запрещен

C 23 декабря 2017 года запрещен выход населения и выезд автотранспорта на лед Псковского и Теплого озер, а также другие водные бассейны района. Соответствующее распоряжение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, запрет принят в связи с неустойчивым состоянием ледового покрытия акватории Псковского и Теплого озер, а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможной гибелью людей.

Для контроля за обстановкой и руководства мероприятиями по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создана оперативная группа КЧС и ПБ администрации Псковского района. Главам сельских поселений даны указания организовать работу по информированию населения о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лед Псковского и Теплого озер, водоемы района. Созданы оперативные группы и подготовлены к работе добровольные спасательные звенья.

Руководителям организаций и предприятий Псковского района рекомендуется не выделять автотранспорт для организованного выезда рыбаков-любителей на водные бассейны Псковского района в период действия настоящего распоряжения.

К нарушителям будут применяться меры административного воздействия в соответствии с региональным законом «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений и об административных комиссиях в Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей