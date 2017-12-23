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Городской праздник «Новогодней елки» состоится в Великих Луках

23.12.2017 09:37 ПЛН, Псков

Великолучан и гостей города приглашают на Городской праздник «Новогодней елки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, праздничное мероприятие пройдет 23 декабря на площади Ленина.

Программа праздника:

- 17.00 «Зимняя сказка» - новогодний праздничный концерт ДМШ №1им.М.П.Мусорского.

- 18.00  Праздник Новогодней елки (площадь Ленина).

- 19.00 Праздничный фейерверк (набережная реки Ловать).

На время проведения мероприятия для проезда и парковки транспортных средств будут перекрыты площадь Ленина и улица Некрасова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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