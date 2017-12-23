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Украшения и мыло ручной работы, игрушки, свечи, пряники и открытки можно приобрести на Новогодней ярмарке в ПИК-60

23.12.2017 11:09 ПЛН, Псков

23 и 24 декабря с 10.00 до 19.00 на втором этаже торгового центра ПИК-60 (ул. Юбилейная, 68) будет работать Новогодняя ярмарка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, на ярмарке будут представлены украшения ручной работы, вязаные и текстильные игрушки, куклы, мыло и косметика ручной работы, резные свечи, пряники, сладости, а также открытки и изделия из дерева к любому празднику. Также посетители могут поучаствовать в лотерее от участников ярмарки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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