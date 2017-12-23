Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Псковской области, оказался подлогом

Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Пустошкинском районе, оказался подлогом. Об этом сообщил заместитель губернатора области Псковской области Александр Кузнецов 22 декабря на сайте врио губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на обращение под названием «До каких пор дети будут толкать автобус?».

18 декабря на сайте врио губернатора Валтер Изаак разместил жалобу другого жителя Пустошкинского района - Алексея Калинина, опубликованную в тот же день в одной из групп в социальных сетях.

«Сегодня утром, при развороте на остановке в д. Пыжово, забуксовал автобус, перевозящий детей в школу! Ни чего лучше чем предложить детям попробовать вытолкнуть его Водитель не придумал! В результате дети приехали в школу с опозданием, с мокрыми ногами и уставшие! Но это самое меньшее, что могло случиться! Ведь в 8.00 ч. ещё темно, ребёнок может подскользнуться и попасть под колесо или просто ушибиться! Неужели нужно, что бы что-нибудь случилось!? Наверное только когда случится не поправимая беда вы начнёте думать головой, а не тем местом, которым просиживаете мягкие кресла! Представьте хоть на мгновение, что там ваши дети от 7 до 16 лет которые благодаря вашему наплевательскому отношению, мучаются. Сомневаюсь, что у вас дрогнет внутри от этих слов, потому, что это уже не первый случай и вы об этом прекрасно знаете! А остановки как небыли почищены так есть!» - говорилось в обращении.

Информация вызвала интерес федеральных СМИ.

Заместитель губернатора области Псковской области Александр Кузнецов в ответе на обращение сообщил, что информация, перепечатанная из социальной сети, соответствует действительности лишь в том, что автобус при развороте в деревне Пыжово действительно забуксовал. Проведенная проверка и опрос участников «происшествия» полностью опровергают утверждение, что водитель предлагал детям «вытолкнуть» застрявший автобус, и тот факт, что выталкивали его дети. Опросы, производившиеся сотрудниками службы безопасности предприятия «Псковпассажиравтотранс», Пустошкинским филиалом которого обслуживается данный маршрут, задокументированы письменно и посредством видеозаписи.

«Автобусом, следующим по маршруту №115, осуществляется подвоз учащихся из сельских населенных пунктов к образовательному учреждению. Однако это обычный пригородный автобусный маршрут, которым пользуются жители района, т.е. взрослые пассажиры. Вы как житель населенного пункта, расположенного на маршруте следования, конечно же осведомлены, что утренним рейсом пользуются как дети, так и взрослые. В этой связи вызывает, по меньшей мере, удивление, что Вы не подвергли сомнению перепечатанную Вами информацию: почему же водитель «предложил» вытолкнуть забуксовавший пятитонный автобус именно детям и как на это отреагировали взрослые, и что же делали взрослые пассажиры, когда дети «выталкивали» автобус?», - написал Александр Кузнецов.

«Утром 18 декабря в автобусе ехали двое взрослых пассажиров - женщина и мужчина. Согласно пояснениям женщины, после того как автобус забуксовал, водитель попросил всех пассажиров выйти из салона автобуса. Дети (школьники младших и средних классов), отведенные на безопасное расстояние (метров 10-15 от автобуса), принялись играть в снежки, отчего, по всей видимости, и приехали в школу, по информации, содержащейся в вашем сообщении, «с мокрыми ногами и уставшие».

После того, как пассажиры покинули забуксовавший автобус, водитель предпринял попытки подкопать лопатой снег и набросать под ведущие колеса песок и грунт. Взрослые пассажиры, наблюдая за безуспешными попытками водителя выехать самостоятельно, принялись помогать – выталкивать автобус.

К двум взрослым на короткое время присоединились две 16-летние девушки – 11-классницы. По словам одной из них (пояснение девушки записано в присутствии ее отца и директора школы), попробовав помогать и поняв, что «не получается», девушки отошли в сторону, - говорится в ответе.

Все «происшествие» до момента, когда водителю удалось, наконец, преодолеть препятствие, заняло не более 20 минут. При этом по факту «опоздания» детей в школу имеется уточненная информация. Из пояснения директора школы следует, что автобус опоздал с прибытием к началу занятий на три минуты.

«Считаем необходимым прокомментировать видеоролик, продемонстрированный «Пятым каналом» телевидения, ссылку на который вы представили под вашим сообщением. На 50-й секунде ролика демонстрируется фотография, на которой запечатлен автобус, выталкиваемый детьми на заснеженной автодороге. При этом звучит следующий закадровый комментарий журналиста:

«Как это было, хорошо видно на фото с мобильного телефона: дети промокли и опоздали в школу. Их родители и представить не могли, что путь к знаниям может оказаться настолько опасным».

Оставляя за скобками выводы о проявленном непрофессионализме сотрудников федерального телеканала, обратим внимание на следующее. Как верно отметил автор размещенной вами информации, в 8 часов утра (время, когда автобус проходит остановку в Пыжово) еще темно. При этом показанная в телевизионном сюжете фотография сделана явно в светлое время суток. Недолгий поиск в интернете позволил выявить источник: на снимке (точнее – на фрагменте видео) запечатлен автобус, забуксовавший в сугробе в городе Сосногорске (Республика Коми) 23 марта 2017 года. Таким образом, «фотодокумент», вокруг которого построен телевизионный репортаж, является подлогом, а сам факт угрожавшей пустошкинским школьникам опасности – вымыслом», - говорится в официальном ответе на сайте губернатора.

Предприятие-перевозчик намерено обратиться в средства массовой информации, допустившие публикацию и тиражирование непроверенной, искаженной и не соответствующей действительности информации, порочащей репутацию предприятия, с целью публикации опровержения.

ГБУ ПО «Псковавтодор», организация ответственная за обслуживание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Ясная Поляна – Пыжово», провела расследование. По результатам расследования было выявлено, что подрядной организацией ООО «АДП», которая согласно контракта, выполняет работы по содержанию автомобильных дорог в Пустошкинском районе, были допущены многочисленные нарушения по содержанию данной дороги в зимний период. Было принято решение к подрядной организации применить штрафные санкции.

Со стороны администрации области (Государственного комитета Псковской области по транспорту) будет усилен контроль за содержанием автомобильных дорог.

Источник: Псковская Лента Новостей