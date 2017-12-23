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Руководитель псковских бардов стал гостем на творческой встрече в Красном Кресте

23.12.2017 12:10 ПЛН, Псков

С начала декабря в Псковском Красном Кресте реализуется проект «Центр досуга и помощи для пожилых людей - детей войны, в частности жертв фашизма». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста, в рамках проекта для псковичей старшего возраста была организована творческая встреча с лауреатом и дипломантом многих фестивалей авторской песни, членом Союза писателей России, поэтом Игорем Плоховым.

Несмотря на большую занятость (Игорь Владимирович руководит не только псковской общественной организацией «Псковские барды», но и Управлением научно-исследовательской деятельности Псковского университета), автор - исполнитель нашел время встретиться с пожилыми людьми.  Открыла встречу Белла Коваленко, которая рассказала об организации «Псковские барды» и о намеченных планах, среди которых проведение в июле 2018 года V фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость». Своё выступление Игорь Плохов начал с песни О. Митяева «Изгиб гитары желтой», неофициального гимна бардовской песни в России. Затем гость познакомил аудиторию со своим творчеством. Приятный баритон, искренность содержания песен были высоко оценены публикой. А шуточные песни «Круговорот еды в природе» и «Напутствие студентов абитуриентам» добавили всем положительного настроя. Когда звучали известные песни Ю. Визбора, Б. Окуджавы, участники встречи с удовольствием подпевали барду. По завершении выступления собравшиеся с теплотой и искренностью благодарили Игоря Плохова за душевный концерт. На просьбу о повторной встрече автор-исполнитель к удовольствию аудитории ответил согласием.

Напомним, что творческая встреча прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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