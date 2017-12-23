Спасатели напоминают псковичам об опасности ледостава

Водоемы Псковской области начинают покрываться льдом, но до наступления устойчивых морозов этот лед непрочен, поэтому необходимо воздержаться от выхода на него, дождавшись полного становления (безопасной толщины). Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Безрассудство и азарт погони за уловом толкают рыбаков к выходу на неокрепший лед.

Считается, что безопасная толщина льда на водоёме должна быть не менее 10 см. в расчете на одного человека и не менее 15 см. для группы людей, при движении их на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Однако в сложившихся условиях, когда небольшие отрицательные температуры сменяются оттепелями, обильными снегопадами и дождём, толщина льда даже в 10 сантиметров не может считаться достаточной для того, чтобы выдержать вес человека. Даже в тех местах, где лёд уже встал, он не успел приобрести достаточной толщины и прочности и имеет рыхлую структуру.

Однако, несмотря на такую ситуацию, некоторые рыболовы-любители все же выходят на тонкий лёд в надежде на улов, который для каждого может стать последним. Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели.

Особое внимание следует уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки льда. Поэтому обращаемся ко всем родителям: проведите беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на неокрепший лёд, а если вы увидите такую картину, то предостерегите детей от необдуманных поступков.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, в девяти муниципалитетах Псковской области решением районных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности уже ведён запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лёд водоёмов.

«Мы обращаемся ко всем жителям и гостям области: не выходите на лёд водоёмов! Процесс становления ледяного покрова на водоемах только начинается.

Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности везде, и на льду в частности», - призывает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области жителей региона.

Источник: Псковская Лента Новостей