«Простория»: Подарки, которые понравятся всем!

Заехать в один магазин, потом - в другой, вернуться обратно в первый, чтобы узнать, что понравившуюся вам вещь уже купили. Обычно так выглядит перемещение людей, озабоченных поиском подарков коллегам, друзьям, родственникам. Не тратьте время впустую, приезжайте в спортивно-развлекательный парк «Простория» - здесь вы найдете новогодние подарки, которые придутся всем по душе!

Если вы не успеваете выбрать подарок «с чувством, с толком, с расстановкой», то универсальным решением станет сертификат от «SPA ДО НЕБА» с фиксированным номиналом: 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 рублей. Такой презент подойдёт для любимого или родного человека, бизнес-партнера или хорошего друга.

Без преувеличения в spa-центре собраны все новинки косметологии и физиотерапии. К примеру, вы сможете приобрести комплекс таких уникальных процедур, как подводное вытяжение позвоночника, благодаря которому можно избавить от боли в спине; или пройти терапию на аппарате Vacumed, ранее доступного только космонавтам. C его помощью лечат варикозное расширение вен и решают других проблемы с сосудами.

Всего в «SPA ДО НЕБА» представлено около 70 процедур, на их основе главный врач spa-центра Маргарита Жукова разработала 10 новогодних программ, которые помогут поправить здоровье, расслабиться, сбросить усталость и получить удовольствие от ухода за собой. На авторские программы действует скидка 10%. Подробности по телефону 797-030.

Еще один подарок со знаком качества - это безлимитная клубная карта фитнес-клуба «Планка Фитнес». Беспроигрышный вариант для тех, кто хочет начать новую жизнь «с понедельника». «Планка Фитнес» предлагает приобрести клубную карту по очень выгодной цене - сезон фитнеса за 8600 руб. Акция действует только два дня, 27 и 28 декабря. Забронировать клубную карту можно уже сейчас по телефону 797-097.

Здоровье - лучший подарок, так считают в Центре доктора Бубновского - единственном медицинском учреждении в Псковской области, которое работает по уникальной методике кинезитерапии доктора медицинских наук Сергея Бубновского. Здесь предлагают порадовать родных и близких подарочными сертификатами «В десятку» на партерную гимнастику, лечебную гимнастику на воде, сеансы массажа. До 14 января в медучреждении будут действовать скидки: 50% на развернутую консультацию врача-кинезитерапевта и 15% - на цикл или курс одной из лечебных и оздоровительных программ. Справки по телефону 797-003.

И самое главное: в «Простории» вы сможете выбрать подарки для тех, кто ждет Нового года, как никто другой - это дети! Центр науки и спорта «Без Предела» разработал сертификаты номиналом 250, 300, 400, 500, 1000 и 2000 рублей. Такая подарочная карта дает право вашему ребенку посетить один из многочисленных мастер-классов, скалодром, веревочный парк, кулинарную школу, поиграть в киберцентре, принять участие в квесте или пройти обучение в киберлагере, а также многое-многое другое! В «Без Предела» созданы все условия для активного, увлекательного и разнообразного отдыха для детей от 2 лет. Справки по телефонам: 797-107, 797-007 и 797-067.

Источник: Псковская Лента Новостей