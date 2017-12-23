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В великолукской гимназии состоялся благотворительный бал в поддержку Лилианы Пирожковой

23.12.2017 13:49 ПЛН, Псков

Вчера благотворительный бал состоялся  в гимназии имени С.В Ковалевской в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие было организовано в поддержку Лилианы Пирожковой.

У Лилианы редкая врожденная аномалия развития: двухсторонняя костная атрезия слуховых проходов. Сейчас Лилиана носит слуховые аппараты костной проводимости, которые ей частично компенсируют слух. К сожалению, с возрастом кость будет уплотняться, а слух ухудшаться. Лилиане возможно оперативно восстановить слух и ушные раковины.

После операций она сможет полноценно слышать своими ушами (без слуховых аппаратов) и жить жизнью счастливого здорового ребенка. 
Лилиане необходимы 2 операции, по одной на каждое ушко. Данные операции делают только в США, в клинике Глобал Хиаринг, два замечательных доктора - доктор Райниш и доктор Роберсон. В России и других странах мира подобных операций не делают. Стоимость таких операций - пять миллионов рублей. В городе объявлен сбор средств на операцию девочки. В данный момент собрано меньше половины необходимой суммы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на бале гимназисты показали Лилиане красивые танцы. В завершении вечера девочке подарили подарок, о котором она мечтала давно.

Группа помощи Лилианы Пирожковой: https://m.vk.com/liliana_help#post-140531890_2688.

Источник: Псковская Лента Новостей



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