Ученые доказали, что люди, у которых есть сестры, счастливее остальных

Исследователи из Лестерского университета Де Монфорт обнаружили, что люди, у которых есть сестра, чувствуют себя более счастливыми и являются в большинстве своём оптимистами. Для этого были опрошены более 570 человек в возрасте от 17 до 25 лет, сообщает Лайф.

Участники заполняли психологические анкеты, которые использовались для оценки целого ряда вопросов, в том числе психического здоровья и позитивного мировоззрения. Оказалось, что именно сестры дают возможность своим братьям и сестрам быть более открытыми и коммуникативными в проявлении своих чувств. Полученные результаты прокомментировал профессор Тони Кэссиди: «Сестры поощряют более открытое общение, способствуют сплочённости семьи. Мальчики имеют склонность к замалчиванию своих эмоций. С появлением девочки это правило нарушается».

Источник: Псковская Лента Новостей