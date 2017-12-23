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Ученые доказали, что люди, у которых есть сестры, счастливее остальных

23.12.2017 23:01 ПЛН, Псков

Исследователи из Лестерского университета Де Монфорт обнаружили, что люди, у которых есть сестра, чувствуют себя более счастливыми и являются в большинстве своём оптимистами. Для этого были опрошены более 570 человек в возрасте от 17 до 25 лет, сообщает Лайф.

Участники заполняли психологические анкеты, которые использовались для оценки целого ряда вопросов, в том числе психического здоровья и позитивного мировоззрения. Оказалось, что именно сестры дают возможность своим братьям и сестрам быть более открытыми и коммуникативными в проявлении своих чувств. Полученные результаты прокомментировал профессор Тони Кэссиди: «Сестры поощряют более открытое общение, способствуют сплочённости семьи. Мальчики имеют склонность к замалчиванию своих эмоций. С появлением девочки это правило нарушается».

Источник: Псковская Лента Новостей



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