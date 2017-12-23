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В Пскове прошли сборы инспекторов ГИМС

23.12.2017 14:45 ПЛН, Псков

21-22 декабря в Пскове проходил учебно-методический сбор с государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области по теме: «Подведение итогов контрольно-надзорной деятельности ГИМС МЧС России по Псковской области в 2017 году и постановка задач на 2018 год».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе сбора были подведены итоги контрольно-надзорной деятельности ГИМС МЧС России по Псковской области в 2017 году, проведен анализ эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и поставлены задачи инспекторскому составу на 2018 год. Кроме того, на сборах изучались приказы МЧС России и нормативные документы, регламентирующие деятельность ГИМС. Для проверки знаний в области законодательной базы, должностных обязанностей государственных инспекторов ГИМС, аспектов практической деятельности было проведено тестирование.

Важным моментом сборов стала встреча инспекторского состава ГИМС с начальником Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майором внутренней службы Валерием Филимоновым. Он поблагодарил инспекторов за работу в 2017 году, отметив, что главным результатом их работы стало снижение гибели людей на водных объектах. В завершение встречи состоялось награждение инспекторов ГИМС памятными медалями МЧС России «85 лет Гражданской обороне».

Отметим, что сборы проводятся в целях повышения уровня профессионального мастерства государственных инспекторов ГИМС МЧС России по Псковской области, совершенствования навыков по планированию контрольно-надзорной деятельности, профилактике административных правонарушений и осуществлению их официального статистического учета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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