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Премьер Медведев рассказал о планируемых индексациях пенсий и повышении зарплат

23.12.2017 14:48 ПЛН, Псков

Индексация пенсий россиян будет продолжена, заявил премьер-министр РФ, председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев.

«Мы продолжим индексировать пенсии. Будем помогать инвалидам, многодетным семьям, ветеранам. Поддержка должна быть максимально адресной - тем, кому это действительно нужно. Для остальных мы обязаны обеспечить возможность трудиться и зарабатывать», - сказал Д.Медведев на съезде партии в субботу, пишет «Интерфакс».

В этой части, заметил он, удалось достичь «неплохих результатов». «По уровню безработицы мы вышли на докризисные значения - 5 с небольшим процента», - сказал премьер.

Кроме того он напомнил, что с 1 января 2018 года будет повышен минимальный размер оплаты труда до 85 процентов величины прожиточного минимума. «Это очень важный шаг. Ведь размер МРОТ влияет на величину зарплат более 70 миллионов работающих россиян. А в 2019 году минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом», - сказал Д.Медведев.

Также, добавил он, с 1 января будущего года на 4 процента будут проиндексированы зарплаты бюджетников, которые не были охвачены «майскими» указами. «Это около 2 миллионов человек в федеральных государственных учреждениях, у которых зарплата не повышалась несколько лет», - сказал премьер.

Он отметил, что в бюджете заложены средства для повышения зарплат преподавателей вузов. Также предусмотрели деньги для того, чтоб не снижать уровень зарплат для учителей, который был повышен в рамках исполнения «майских» указов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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