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Владимир Путин призвал не относиться к России как к «любимой бабушке»

23.12.2017 14:58 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин призвал не относиться к России как к «любимой бабушке». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее заявление лидер страны сделал в ходе пленарного заседания на XVII съезде партии «Единая Россия».

Владимир Путин отметил, что Россия - страна с тысячелетней историей, но нельзя относиться к ней как к любимой бабушке и вовремя давать ей лекарства. Нужно делать страну молодой и устремленной вперед, сказал он. Без решения этих задач нельзя решить задач по развитию цифровизации и биотехнологий. «Не могут это сделать больные и необразованные люди», - заявил президент.

Источник: Псковская Лента Новостей



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