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Мокрый снег с дождем ожидается в воскресенье в Псковской области

23.12.2017 15:12 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега с дождем.

Ветер северо-западных направлений 6-11 м/сек.

Температура по области: -3…+2 градуса С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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