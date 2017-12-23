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Российское военно-историческое общество представляет видеокалендарь памятных дат военной истории Отечества на январь

23.12.2017 16:27 ПЛН, Псков

«Российское военно-историческое общество» представляет календарь памятных дат военной истории Отечества на январь.

7 января - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1878 году началось сражение под Шейново, в которой русские войска одержали стратегическую победу над турецкой армией.


12 января - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.


17 января - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 году советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских войск.
 

27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.

Источник: Псковская Лента Новостей



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