Дружно и весело отпраздновали Новый год великолучане, проживающие на улице Дружбы

Дружно и весело отпраздновали Новый год великолучане, проживающие на улице Дружбы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на детской площадке у корпуса 2 дома 11 состоялся новогодний праздник, который удался на славу. Несмотря на довольно холодную погоду, на детской площадке было тепло и уютно.

Благодаря общественному советнику главы города Татьяне Бабахиной, там накануне была установлена елка, которую наряжали всем двором. Затем родилась идея организовать настоящий предновогодний праздник двора, идею поддержали и воплотили.

Как и полагается, на празднике были и Дед Мороз, и Снегурочка, и даже злая баба Яга. Все гости получили сладкие подарки.

Источник: Псковская Лента Новостей