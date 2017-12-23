Сегодня: Суббота, 23 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Итоги первого года в ГД Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Надежность, подтвержденная национальным регулятором Выборы: холодильник против телевизора Лучшая интерьерная печать в Пскове В рубль не верят Ганзейский Псков Обзор техносферы 100 псковских миллионеров
Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Псковской области, оказался подлогом

Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Псковской области, оказался подлогом

Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Пустошкинском районе, оказался подлогом. Об этом сообщил заместитель губернатора области Псковской области Александр Кузнецов 22 декабря на сайте врио губернатора...12



Дружно и весело отпраздновали Новый год великолучане, проживающие на улице Дружбы

23.12.2017 16:51 ПЛН, Псков

Дружно и весело отпраздновали  Новый год великолучане, проживающие на улице Дружбы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей,  на детской площадке  у корпуса 2 дома 11 состоялся новогодний праздник, который удался на славу. Несмотря на довольно холодную погоду, на детской площадке было тепло и уютно.

Благодаря общественному советнику  главы города  Татьяне Бабахиной, там накануне была установлена елка, которую наряжали всем двором. Затем родилась идея организовать настоящий предновогодний праздник двора, идею поддержали и воплотили.

Как и полагается,  на празднике были и Дед Мороз, и  Снегурочка, и даже злая баба Яга. Все гости получили сладкие подарки.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31