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На рынке в Гдове обнаружили шпик, зараженный АЧС

23.12.2017 17:04 ПЛН, Псков

При лабораторном исследовании выявлен фрагмент генома вируса африканской чумы свиней в пробе шпика свиного соленого, отобранного 18 декабря на территории рынка «СКИП» в городе Гдове, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении ветеринарии.

Шпик соленый неизвестного происхождения принадлежит  ИП Григорьевой М.В.

Государственным управлением ветеринарии Псковской области в отношении ИП открыта внеплановая проверка, согласованная  прокуратурой области, на предмет соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

Продукция (шпик соленый) в количестве 20,4 кг уничтожена под контролем  ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Струго-Красненскому районам».

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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