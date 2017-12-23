По предложению Олега Брячака город впервые выделит целевое финансирование на благоустройство территорий детсадов

Предложение депутата Псковской городской Думы («Справедливая Россия») Олега Брячака по целевому выделению денежных средств на благоустройство территорий муниципальных дошкольных учреждений было поддержано администраций города и депутатами бюджетного комитета Думы в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2018 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, вопрос отсутствия денежных средств в городском бюджете на благоустройство территорий детских садов был озвучен Олегом Брячаком перед коллегами-парламентариями и администрацией города Пскова еще до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.

Как отмечал Олег Брячак, существующая муниципальная подпрограмма по развитию дошкольного образования предполагает только капитальный ремонт детских садов, при этом сама территория дошкольных учреждений тоже нуждается в обновлении и благоустройстве. «Я знаю, что родители детского сада №34 уже несколько лет подряд обращаются в администрацию Пскова с просьбой о восстановлении навесов в детском саду и ремонте асфальта прилегающей территории. Ответ ранее всегда был один и тот же - работы будут проведены при наличии финансирования. Но его даже не закладывали, соответственно, работы не выполнялись. И это не частный случай. В некоторых детских садах обустройство территорий - это наследие 20-30-летней давности и поддерживается только благодаря педагогическому составу учреждения и родителям».

Начальник финансового управления Тамара Винт, выступая на бюджетном комитете городской Думы, отметила, что администрация Пскова рассмотрела данное предложение Олега Брячака и приняла решение о выделении финансирования на благоустройство территорий дошкольных и школьных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова».

Олег Брячак поблагодарил администрацию города Пскова и Тамару Винт за понимание и принятое решение в отношении благоустройства территорий дошкольных учреждений, отметив, что это крайне важный вопрос. Изменения в бюджет 2018 года были поддержаны депутатами комитета и рекомендованы к принятию на сессии.

В рамках запланированных средств будут отремонтированы теневые навесы и проведен дренаж и благоустройство территории детского сада №34, проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия детских садов №39 и 43. На данные цели в бюджете 2018 года закладывается 5,973 млн. руб.

Источник: Псковская Лента Новостей