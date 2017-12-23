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По предложению Олега Брячака город впервые выделит целевое финансирование на благоустройство территорий детсадов

23.12.2017 17:30 ПЛН, Псков

Предложение депутата Псковской городской Думы («Справедливая Россия») Олега Брячака по целевому выделению денежных средств на благоустройство территорий муниципальных дошкольных учреждений было поддержано администраций города и депутатами бюджетного комитета Думы в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2018 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, вопрос отсутствия денежных средств в городском бюджете на благоустройство территорий детских садов был озвучен Олегом Брячаком перед коллегами-парламентариями и администрацией города Пскова еще до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.

Как отмечал Олег Брячак, существующая муниципальная подпрограмма по развитию дошкольного образования предполагает только капитальный ремонт детских садов, при этом сама территория дошкольных учреждений тоже нуждается в обновлении и благоустройстве. «Я знаю, что родители детского сада №34 уже несколько лет подряд обращаются в администрацию Пскова с просьбой о восстановлении навесов в детском саду и ремонте асфальта прилегающей территории. Ответ ранее всегда был один и тот же - работы будут проведены при наличии финансирования. Но его даже не закладывали, соответственно, работы не выполнялись. И это не частный случай. В некоторых детских садах обустройство территорий - это наследие 20-30-летней давности и поддерживается только благодаря педагогическому составу учреждения и родителям».

Начальник финансового управления Тамара Винт, выступая на бюджетном комитете городской Думы, отметила, что администрация Пскова рассмотрела данное предложение Олега Брячака и приняла решение о выделении финансирования на благоустройство территорий дошкольных и школьных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова».

Олег Брячак поблагодарил администрацию города Пскова и Тамару Винт за понимание и принятое решение в отношении благоустройства территорий дошкольных учреждений, отметив, что это крайне важный вопрос. Изменения в бюджет 2018 года были поддержаны депутатами комитета и рекомендованы к принятию на сессии.

В рамках запланированных средств будут отремонтированы теневые навесы и проведен дренаж и благоустройство территории детского сада №34, проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия детских садов №39 и 43. На данные цели в бюджете 2018 года закладывается 5,973 млн. руб.

Источник: Псковская Лента Новостей



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