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Псковичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

23.12.2017 18:47 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 3 часа по Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-18 м/с, с поворотом ветра к западному, северо-западному направлению с периода 21.00-23.00.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

 Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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