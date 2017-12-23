Символ уходящего года - петух Петя Петрович попрощался с великолучанами и передал эстафету собаке

Сегодня в Великих Луках состоялся праздник городской елки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей развлекательную новогоднюю программу открыли торжественным маршем статные мажоретки из коллектива «Золотые погоны».

После поздравления Деда Мороза и Снегурочки новогодняя елка загорелась разноцветными огнями. Вокруг нее завели хоровод и спели традиционную песню.

Затем со словами поздравлений к великолучанам обратились заместитель главы города Николай Андросович и глава администрации города Игорь Чевжик.

Поздравляя с Новым 2018 годом великолучан, они отметили, что в уходящем году в жизни города произошло немало знаменательных событий и изменений: открыли драмтеатр после реконструкции, отремонтировали дворы, часть городских дорог. «Впереди год, который будет насыщенным позитивными открытиями и событиями», - заверили представители городской власти.

После этого великолучан и гостей города ждали зажигательные танцы и веселые песни на новогоднюю тему. Своим творчеством всех порадовали шоу-группа «Карусель», вокальный ансамбль «Традиция», музыкальный театр «Трубадур», хореографические коллективы «Жемчужина» и «Мистерия», фольклорный ансамбль «Заряница», артисты современного танца из коллектива «Эхо».

Символ уходящего года - петух Петя Петрович попрощался с великолучанами и передал эстафету собаке - символу 2018 года.

Кульминацией новогоднего торжества станл праздничный салют, который раскрасил небо над Ловатью.

Источник: Псковская Лента Новостей