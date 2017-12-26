Сегодня: Вторник, 26 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Надежность, подтвержденная национальным регулятором Топ-3 зимней обуви Распродажа в STRAZA Итоги первого года в ГД «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Лучшая интерьерная печать в Пскове 100 псковских миллионеров В рубль не верят Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора
Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Псковской области, оказался подлогом

Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Псковской области, оказался подлогом

Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Пустошкинском районе, оказался подлогом. Об этом сообщил заместитель губернатора области Псковской области Александр Кузнецов 22 декабря на сайте врио губернатора...25



Член Генсовета «Единой России» Лариса Петрикова: Ни одна машина не заменит высокопрофессионального педагога

26.12.2017 15:07 ПЛН, Псков

Полезным назвала общение в рамках XVII съезде «Единой России» член Генерального совета «Единой России», делегат по статусу, директор гимназии города Острова Лариса Петрикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 
 

Лариса Петрикова отметила, что, в частности, приняла участие в работе дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство», где рассматривались вопросы образования, науки и культуры. «Здесь говорилось о том, что сегодняшний день требует цифровых знаний, и делается все возможное для онлайн-образования, в результате чего многие профессии будут высвобождаться. При этом Министерство образования и науки РФ заинтересовано в том, чтобы педагоги были задействованы.  Первая задача - обучить педагогов, чтобы они могли работать  с цифровой техникой,  вторая – подумать о том, как в дальнейшем использовать педагогический опыт. Мне кажется, ни одна машина не заменит высокопрофессионального педагога. Но мы идем вперед, и за новыми открытиями будущее, и Минобразования на правильном пути», - сказала член Генсовета.

Она назвала демократической обстановку на дискуссионных сессиях, а обозначенные участниками мероприятия проблемы – общими для разных регионов страны. «Я вышла с этой площадки с позитивным настроем, с ощущением, что нас слышат, что это не профанация, а площадка организована именно для того, чтобы плодотворно пообщаться и посмотреть друг другу в глаза», - заключила Лариса Петрикова. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь