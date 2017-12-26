Член Генсовета «Единой России» Лариса Петрикова: Ни одна машина не заменит высокопрофессионального педагога

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Фестивали
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Собачку жалко?Медийная жизнь Пскова так интересно устроена, что примерно раз в три-четыре месяца в местных СМИ обязательно развертывается страшный баттл между, к примеру, общественниками-зоозащитниками и простыми гражданами. Повод для словесной битвы может быть любым: приезд в город передвижного цирка или дельфинария, случай садизма, сбор денег для приюта животных, долгожданное ужесточение закона о...
Лариса Петрикова отметила, что, в частности, приняла участие в работе дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство», где рассматривались вопросы образования, науки и культуры. «Здесь говорилось о том, что сегодняшний день требует цифровых знаний, и делается все возможное для онлайн-образования, в результате чего многие профессии будут высвобождаться. При этом Министерство образования и науки РФ заинтересовано в том, чтобы педагоги были задействованы. Первая задача - обучить педагогов, чтобы они могли работать с цифровой техникой, вторая – подумать о том, как в дальнейшем использовать педагогический опыт. Мне кажется, ни одна машина не заменит высокопрофессионального педагога. Но мы идем вперед, и за новыми открытиями будущее, и Минобразования на правильном пути», - сказала член Генсовета.
Она назвала демократической обстановку на дискуссионных сессиях, а обозначенные участниками мероприятия проблемы – общими для разных регионов страны. «Я вышла с этой площадки с позитивным настроем, с ощущением, что нас слышат, что это не профанация, а площадка организована именно для того, чтобы плодотворно пообщаться и посмотреть друг другу в глаза», - заключила Лариса Петрикова.
Источник: Псковская Лента Новостей