Член Генсовета «Единой России» Лариса Петрикова: Ни одна машина не заменит высокопрофессионального педагога

Полезным назвала общение в рамках XVII съезде «Единой России» член Генерального совета «Единой России», делегат по статусу, директор гимназии города Острова Лариса Петрикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Лариса Петрикова отметила, что, в частности, приняла участие в работе дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство», где рассматривались вопросы образования, науки и культуры. «Здесь говорилось о том, что сегодняшний день требует цифровых знаний, и делается все возможное для онлайн-образования, в результате чего многие профессии будут высвобождаться. При этом Министерство образования и науки РФ заинтересовано в том, чтобы педагоги были задействованы. Первая задача - обучить педагогов, чтобы они могли работать с цифровой техникой, вторая – подумать о том, как в дальнейшем использовать педагогический опыт. Мне кажется, ни одна машина не заменит высокопрофессионального педагога. Но мы идем вперед, и за новыми открытиями будущее, и Минобразования на правильном пути», - сказала член Генсовета.

Она назвала демократической обстановку на дискуссионных сессиях, а обозначенные участниками мероприятия проблемы – общими для разных регионов страны. «Я вышла с этой площадки с позитивным настроем, с ощущением, что нас слышат, что это не профанация, а площадка организована именно для того, чтобы плодотворно пообщаться и посмотреть друг другу в глаза», - заключила Лариса Петрикова.



Источник: Псковская Лента Новостей