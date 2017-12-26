Сегодня: Вторник, 26 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Надежность, подтвержденная национальным регулятором Распродажа в STRAZA Итоги первого года в ГД Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей 100 псковских миллионеров В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора Обзор техносферы
Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Псковской области, оказался подлогом

Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Псковской области, оказался подлогом

Телесюжет о школьниках, толкающих автобус в Пустошкинском районе, оказался подлогом. Об этом сообщил заместитель губернатора области Псковской области Александр Кузнецов 22 декабря на сайте врио губернатора...25



Каких подарков ждать псковичам в 2018 году, рассказал Иван Цецерский

26.12.2017 15:55 ПЛН, Псков

Каких подарков ждать псковичам в 2018 году, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава города Пскова Иван Цецерский.

«Мы продолжим ремонт дворов, общественных пространств, тротуаров. Завтра эта программа (по ремонту тротуаров - ред.) будет утверждена на сессии гордумы. Планируем завершить ремонт улицы Свердлова, Окольного города, ряда других памятников истории», - перечислил глава города.

Также городские власти планируют продолжить работу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонту фасадов зданий. «Ожидаем введения в строй Перинатального центра. Это долгожданный объект для всех мам. Я видел, что там делается, какие условия для рожениц там будут. Хочется, чтобы мы начали год с введения этого замечательного и нужного объекта», - отметил Иван Цецерский.

Также в планах властей Пскова - решение проблемы с очередями в детские сады. «Надо планировать садики. Их не хватает с учетом того, что Псков активно прирастает территориями. Без садиков мы не выстоим», - заключил гость студии.

В следующем году власти также уделят внимание учреждениям культуры и образования, «так как к Ганзейским дням надо подготовить все». 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 17 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь