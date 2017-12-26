Каких подарков ждать псковичам в 2018 году, рассказал Иван Цецерский

Политика
Александр Котов вошел в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах главы государства6
Фестивали
Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
|
Собачку жалко?Медийная жизнь Пскова так интересно устроена, что примерно раз в три-четыре месяца в местных СМИ обязательно развертывается страшный баттл между, к примеру, общественниками-зоозащитниками и простыми гражданами. Повод для словесной битвы может быть любым: приезд в город передвижного цирка или дельфинария, случай садизма, сбор денег для приюта животных, долгожданное ужесточение закона о...
Каких подарков ждать псковичам в 2018 году, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава города Пскова Иван Цецерский.
«Мы продолжим ремонт дворов, общественных пространств, тротуаров. Завтра эта программа (по ремонту тротуаров - ред.) будет утверждена на сессии гордумы. Планируем завершить ремонт улицы Свердлова, Окольного города, ряда других памятников истории», - перечислил глава города.
Также городские власти планируют продолжить работу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонту фасадов зданий. «Ожидаем введения в строй Перинатального центра. Это долгожданный объект для всех мам. Я видел, что там делается, какие условия для рожениц там будут. Хочется, чтобы мы начали год с введения этого замечательного и нужного объекта», - отметил Иван Цецерский.
Также в планах властей Пскова - решение проблемы с очередями в детские сады. «Надо планировать садики. Их не хватает с учетом того, что Псков активно прирастает территориями. Без садиков мы не выстоим», - заключил гость студии.
В следующем году власти также уделят внимание учреждениям культуры и образования, «так как к Ганзейским дням надо подготовить все».
Источник: Псковская Лента Новостей