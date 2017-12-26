Каких подарков ждать псковичам в 2018 году, рассказал Иван Цецерский

Каких подарков ждать псковичам в 2018 году, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава города Пскова Иван Цецерский.

«Мы продолжим ремонт дворов, общественных пространств, тротуаров. Завтра эта программа (по ремонту тротуаров - ред.) будет утверждена на сессии гордумы. Планируем завершить ремонт улицы Свердлова, Окольного города, ряда других памятников истории», - перечислил глава города.

Также городские власти планируют продолжить работу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонту фасадов зданий. «Ожидаем введения в строй Перинатального центра. Это долгожданный объект для всех мам. Я видел, что там делается, какие условия для рожениц там будут. Хочется, чтобы мы начали год с введения этого замечательного и нужного объекта», - отметил Иван Цецерский.

Также в планах властей Пскова - решение проблемы с очередями в детские сады. «Надо планировать садики. Их не хватает с учетом того, что Псков активно прирастает территориями. Без садиков мы не выстоим», - заключил гость студии.

В следующем году власти также уделят внимание учреждениям культуры и образования, «так как к Ганзейским дням надо подготовить все».

Источник: Псковская Лента Новостей