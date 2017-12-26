Умер композитор Владимир Шаинский

Умер Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на близких композитора.

Ему было 92 года.

Владимир Шаинский родился в 1925 году в Киеве. Мечтал заниматься музыкой с раннего детства. Талант к музыке был сразу замечен, и Шаинский поступил в музыкальную школу в 1936 году. Обучался он игре на скрипке в школе при консерватории Киева.

С началом войны всю семью Шаинских эвакуировали в Ташкент. Обучение музыке в военное время пришлось на время остановить. После окончания войны Владимир не захотел отказываться от уже начатого обучения, потому продолжил его в консерватории Ташкента.

В 1945 году, когда закончилась война, Шаинскому удалось поступить в московскую консерваторию. Выбрал он оркестровый факультет. Здесь он завершил свое музыкальное образование, после чего начал работу в оркестре Леонида Утесова. Параллельно с ней началась и преподавательская карьера. Шаинский обучал детей игре на скрипке в музыкальной школе. Вместе с этим Шаинский брал на себя руководство над различными эстрадными коллективами, а также уже начал карьеру композитора.

Владимир Шаинский прожил в Москве вплоть до 2000 года, а после этого получил возможность проживать и работать в США. На данный момент композитор имеет гражданство России и Израиля, а также вид на жительство в Соединенных Штатах. Во всех этих странах Шаинский работает.

Композитором было написано огромное количество произведений, ставших в современном мире легендарными. Первые свои произведения Шаинский написал еще при обучении в консерватории. Это были симфония и струнный квартет. Также композитором во время педагогической работы были написаны произведения для детей, самым популярным является опера «Трое против Марабука».

На счету Владимира не один десяток произведений различных жанров. Композитор писал мелодии к фильмам и мультипликационным фильмам, мюзиклы, оперы, работал он и над другими жанрами. Особый вклад Шаинский внес в развитие музыки для детей, его работу по значимости зачастую сравнивают с трудами Маршака. Знакомы с произведениями композитора дети с самого раннего возраста – именно он написал все мелодии к мультфильму о Чебурашке и многим другим мультипликационным картинам.

Он написал множество песен для эстрадных исполнителей, в частности, для Аллы Пугачевой, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и Софии Ротару. Шаинский с многими исполнителями общается и сейчас.

За свои заслуги в области музыки Шаинского не раз награждали, часто ему дают музыкальные премии и сейчас. Композитор в советское время получил не менее пятидесяти наград, самой высшей из которых является признание композитора заслуженным деятелем искусств.

Был членом самой крупной российской партии – «Единой России».

Композитор был дважды женат, у него трое детей.

Источник: Псковская Лента Новостей