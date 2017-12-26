Псковская делегация приняла участие в семинаре по наставничеству в Общественной палате РФ в рамках проекта «Эстафета поколений»

Представители Псковской области приняли участие двухдневном Всероссийском обучающем семинаре «Эстафета поколений», который прошел в Общественной палате. «Эстафета поколений» - проект, который направлен на укрепление взаимодействия ветеранских и молодежных организаций через наставничество.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки, Псковскую область представляла делегация из Великих Лук: ветеран труда, член президиума городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, Заслуженный учитель Российской Федерации Зинаида Казакова; ветеран боевых действий, заместитель председателя Великолукской городской общественной организации «Союз десантников», руководитель молодежного военно-патриотического клуба «Маргелов» Алексей Скачков; член местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», тренер военно-патриотического лагеря «Вымпел-Шторм», педагог дополнительного образования по спортивному ориентированию и туризму муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени Александра Матросова» Анна Коршакова.

В 2016 году «Эстафета поколений» прошла в пилотном режиме в 10 регионах России. Результатом стала выработанная методика по наставничеству и взаимодействию ветеранов и молодежи. Проект доказал свою эффективность и в 2017-м получил поддержку от Фонда президентских грантов на его реализацию в будущем году по всем регионам России.

Всероссийский обучающий семинар - первое мероприятие нового этапа проекта. В течение двух дней представители ветеранского сообщества и молодежных общественных организаций пройдут тренинги и мастер-классы по ключевым направлениям работы проекта. Старшее поколение узнает больше об эффективной социальной и просветительской работе с молодежью, а представители молодежных организаций - об индивидуальной работе с ветеранами.

«Мы неоднократно проводили встречи с ветеранами и часто слышали о том, что старшее поколение не знает, о чем говорить с молодежью, - цитирует первого заместителя секретаря ОП РФ, Героя России Вячеслава Бочарова пресс-служба ОП РФ. - Но если мы вникнем в суть развития нашей страны, то поймем: сегодня есть о чем поговорить. Для этого нужно только быть в курсе информационной повестки».

По словам Вячеслава Бочарова, поддержка государством проекта говорит о том, что власть развернулась лицом к проблемам связи между поколениями, разрыва отношений между отцами и детьми.

«Возрождение наставничества в рамках проекта „Эстафета поколений“ - восстановление этих связей. Представители ветеранских организаций бескорыстно передают свой жизненный и нравственный опыт молодому поколению. Общественная палата рассчитывает на то, что проект получит информационную поддержку в регионах и позволит ветеранам и молодежи работать в связке. Если этого не будет, то мы потеряем наши приоритеты в развитии страны. Мы, ветераны, как свеча, которая освещает комнату. Если свеча потухнет, в комнате станет темно», - сказал он.

Весной этого года Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, стал послом проекта «Эстафета поколений» в Новосибирской области. Он рассказал о ролике, который сделала школьница в рамках конкурса «Герои, живущие рядом». Этот ролик был про молодого человека-инвалида, который рисует ногами.

«Не я, а семья этого художника были мне наставниками. Он говорил, что летом не может рисовать, потому что мешают оводы. Руками он их отгонять не может, поэтому он рисует с натуры только зимой, когда оводы примерзают», - поделился он.

По его мнению, если не делать работу, которая заложена в проекте «Эстафета поколений», то прервутся традиции. «У молодежи порой не хватает аргументов, когда речь заходит о том, за что нужно Родину любить. В стране много людей, которые могут стать примером для молодежи и призывать тем самым к правильным ориентирам».

Главная задача двухдневного семинара «Эстафеты поколений» - обучить его участников технологии наставничества, которая была выработана в ходе пилотной реализации проекта. Участники семинара, в свою очередь, обучат этой технологии ветеранские и молодежные организации регионов.

В 2018 году организаторами «Эстафеты поколений» запланированы выездные семинары во всех федеральных округах и вебинары. Также в рамках проекта пройдет II Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» для молодежи России.

Источник: Псковская Лента Новостей