Мобильный попутчик: отправляемся за границу со смартфоном

Для тех, кто не привык в зарубежных поездках сидеть на одном месте, важнейшим вопросом становится организация собственных перемещений. Построить маршрут мечты, преодолеть его с максимальным удобством и за минимальные время и деньги, просто не потеряться в другой стране помогут несколько простых правил и подборка мобильных сервисов, которые Псковская Лента Новостей подготовила вместе с экспертами МТС. Поехали?

История первая: общественный транспорт

Первое, что нужно узнать до поездки, - способы добраться из аэропорта в центр города. Обычно такси - это самый быстрый, но при этом самый дорогой путь. При этом часто из аэропорта можно добраться и на общественном транспорте: на специализированных скоростных поездах от терминала до центра, как в Куала-Лумпуре, на электричках, как в Мюнхене, на метро, как в Сингапуре, или на обычных городских автобусах, как в большинстве городов мира.

Чтобы быть готовым поехать на общественном транспорте, вам может понадобится местная валюта: карты для покупки билетов принимают не везде. Раз так, неплохо бы обменять немного наличных еще перед вылетом. Иначе придется менять деньги в аэропорту зачастую по невыгодному курсу. В каждом терминале есть автоматы или кассы по продаже билетов на проезд в общественном транспорте. Можно купить разовую поездку, а можно сразу взять проездной, зависит от того, как часто вы собираетесь ездить.

Если вы намерены арендовать автомобиль, то, во-первых, не забудьте перед отъездом оформить международную вкладку для ваших водительских прав. А во-вторых, используйте проверенные сервисы по аренде машин, например, Kayak - агрегатор нескольких сотен предложений от разных компаний. Альтернатива: RentalCars, работающий более чем с 800 компаниями в 163 странах мира. Также можете рассмотреть международный сервис AutoEurope, у которого более 20 000 пунктов в 180 странах.

Каждый город имеет свои особенности транспортных схем и свои предложения на покупку билетов. Так, в Вене есть несколько городских зон и для каждой из них нужно покупать отдельный билет, есть как метро, так и наземные электрички, которые часто ходят по одним и тем же рельсам, но оплачиваются по-разному. В Сингапуре все проще: есть удобная пополняемая карта EZ-Link, с которой будут сниматься деньги и в метро, и в автобусе в зависимости от дальности поездки. В вашем собственном городе наверняка тоже есть своя транспортная изюминка, о которой вряд ли будет знать случайный далекий гость. Иными словами, постарайтесь сделать так, чтобы такие вот изюминки не оборачивались в путешествии неприятными сюрпризами для вас самих.

Раз так, вы наверняка будете рады подсказкам о том, как лучше добраться из пункта А в пункт Б. Прежде всего, вам в помощь карты Google, во многих странах прокладывающие маршрут на общественном транспорте и готовые провести по нему - был бы у вас включен мобильный интернет. Иногда более информативными и удобными могут оказаться менее универсальные приложения, пригодные для использования в ограниченном количестве мест. Так, отличная программа CityMapper станет, наверное, вашим лучшим транспортным агентом в сорока мегаполисах мира, но превратится в тыкву во всех других городах. Так или иначе, прежде чем отправляться в путешествие, непременно поищите в магазинах приложений что-то, что не даст вам запутаться в автобусах, поездах и пересадках с одного на другое - в нужном вам городе или стране. Сбережете себе время, нервы, а подчас и немалые деньги.

Скачать CityMapper:

· GooglePlay

· AppStore

Скачать «Мои карты» Google:

· GooglePlay

· AppStore

Иногда лучший баланс между длительностью поездки, ее стоимостью и комфортом дает такси. В разных странах этот привычный сервис может иметь неочевидные особенности, связанные с тарифами, оплатой по счетчику и даже правилами посадки и высадки: в некоторых городах, скажем, сесть в такси везде, где вам вздумалось, не получится - запрещено правилами. Выясните все это до поездки. А еще лучше, найдите мобильное приложение для вызова такси в той стране или в том конкретном городе, где вы будете находиться. Очень часто первые поездки через такие приложения будут предложены с существенной скидкой, так что, только сойдя с трапа самолета, вы можете начать экономить - на трансфере до гостиницы. Знакомый многим международный сервис Uber работает не повсюду, но это не значит, что в вашем случае не найдется альтернативы: идея заработать на этой теме в своей стране, поверьте, пришла в голову далеко не только одному «Яндексу».

Скачать Uber:

· GooglePlay

· AppStore

История вторая: на своих двоих

Коль скоро вы предпочитаете бродить пешком, то для прогулок по незнакомому городу хорошо использовать офлайн-карты. Можно включить офлайн-режим в Google картах, тогда вы всегда будете знать своее местоположение. Однако офлайн-режим лишает вас полезной фишки карт Google - расписания местного общественного транспорта: оно может быть показано только с подключенным интернетом. Некоторые другие полезные функции картографических приложений - например, полноценный поиск - тоже становятся недоступными при отсутствии интернета, а потому мы не рекомендуем оставаться без него.

Если же ваше решение сделать себе «интернет-детокс» непреклонно, скачайте для упрощения навигации, например, приложение Maps.me с подробными и быстрыми офлайн-картами почти любого города мира и гуляйте без страха потеряться в новом месте. Помимо названия улиц вы увидите на картах ближайшие магазины, аптеки и достопримечательности.

Скачать MapsMe:

· GooglePlay

· AppStore

Все предложенные нами приложения либо не работают без интернета, либо работают без него с существенными ограничениями. А потому важно знать, что за рубежом можно оставаться онлайн и не платить при этом космических денег. Абоненты МТС могут подключить в роуминге уже известную всем опцию «БИТ за границей» (для всех тарифов) или относительно новую опцию «Забугорище», доступную на тарифах Smart. Она позволяет выходить в интернет и звонить во многих странах, просто расходуя входящий в домашний тариф пакет трафика и минут.

На заметку абоненту МТС, отъезжающему за границу:

· звонки в службу поддержки МТС по телефону +7 (495) 766-01-66 бесплатны

· мобильная версия сайтов МТС бесплатна (http://pda.mts.ru)

· пополнить свой номер можно с банковской карты на сайте www.oplata.mts.ru(интернет-трафик бесплатный)

Источник: Псковская Лента Новостей