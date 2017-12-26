В Псковской области завершилась первая часть проекта «Мяч дружбы»

Первая часть социального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», поддержанного международной социальной программой «Футбол во имя надежды» (Football for Hope, FIFA), завершается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили координаторы проекта.

Напомним, что проект, который помогает проводить турниры и мастер-классы для детских учреждений и развивать футбольные секции в школах-интернатах, получил высокую оценку у экспертов FIFA. Он стал одним из четырех российских проектов-участников международной социальной программы «Футбол во имя надежды», чья миссия - достичь социально значимых целей во всем мире благодаря футболу. Цель проекта «Мяч дружбы» - через футбол изменить в положительную сторону жизнь детей и подростков региона, поддержать воспитанников интернатных учреждений, детей с разной степенью инвалидности, эмоциональными и поведенческими расстройствами, ребят из бедных семей.

В марте в рамках проекта в школах-интернатах области начались дополнительные тренировки по футболу, также к ребятам на мастер-классы приезжали тренеры из Пскова. Первые результаты юные футболисты смогли показать во время отборочных матчей, которые прошли в мае в Порхове и Опочке. По итогам игр в финал вышли 12 команд из 6 детских интернатных учреждений, которые затем приехали в Псков бороться за звание чемпионов - были разыграны 3 комплекта наград в младшем, среднем и старшем возрастах.

Летом в школах-интернатах продолжались футбольные тренировки, а в осенний сезон 7 детских учреждений с футбольными мастер-классами посетил тренер, мастер спорта России по футболу Александр Гультяев. Под его же руководством прошли футбольные мини-матчи на большом футбольном фестивале 12 декабря в Пскове: 100 мальчиков и девочек из 6 школ-интернатов смогли посоревноваться в своих возрастных группах. Также на фестивале 30 юных футболистов получили дипломы лучших участников проекта и памятные подарки.

По результатам нового грантового конкурса международной социальной программы «Футбол во имя надежды» проект «Мяч дружбы» в Псковской области будет реализовываться и в 2018-2019 годах.

Отметим, что сейчас лишь у одной команды - воспитанников Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в соц. поддержке - есть свои спонсоры. Благодаря поддержке Рашита Минибаева (ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж»), у всех спортсменов появилась новая футбольная форма с их символикой. Команды других детских учреждений еще не нашли своих помощников, но проект продолжается, и поддержать маленьких футболистов может любой желающий. Если вы хотите помочь развивать футбол в интернатных учреждениях Псковской области, пожалуйста, обращайтесь в Детский фонд.

Контактный тел.(811-2) 73-58-80 Евгения Истомина – координатор проекта «Мяч дружбы»

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Источник: Псковская Лента Новостей