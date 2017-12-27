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Определились победители конкурса «Репетируем Новый год» от Прасковьи Молочковой

27.12.2017 09:38 ПЛН, Псков

Псковский городской молочный завод - организатор конкурса «Репетируем Новый год» - определил рецепты, которые стали призовыми.

Подарки за первое место получит рецепт салата, выполненного в форме собаки - символа года. Второе место завоевала Элина Тарадайко, предложившая приготовить к Новому году вкусные булочки, используя продукты торговой марки Прасковья Молочкова.

Поздравляем победителей! Вручение подарков состоится в пятницу, 29 декабря, в 12.00, в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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