Определились победители конкурса «Репетируем Новый год» от Прасковьи Молочковой

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Псковский городской молочный завод - организатор конкурса «Репетируем Новый год» - определил рецепты, которые стали призовыми.
Подарки за первое место получит рецепт салата, выполненного в форме собаки - символа года. Второе место завоевала Элина Тарадайко, предложившая приготовить к Новому году вкусные булочки, используя продукты торговой марки Прасковья Молочкова.
Поздравляем победителей! Вручение подарков состоится в пятницу, 29 декабря, в 12.00, в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
Источник: Псковская Лента Новостей