Сегодня: Среда, 27 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Надежность, подтвержденная национальным регулятором Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA Итоги первого года в ГД Выборы: холодильник против телевизора Обзор техносферы В рубль не верят 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове
Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Получены результаты независимой экспертизы детской игровой площадки, расположенной в Пскове по ул. Максима Горького, 14-б. Результатами исследования с Псковской Лентой Новостей поделился пскович Константин Кузнецов, который...



Правительство планирует расформировать Росимущество

27.12.2017 09:42 ПЛН, Псков

После выхода России из острой фазы кризиса у правительства больше нет задачи по «большой» приватизации госактивов. Поэтому для Росимущества нужно определить новые ориентиры. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Другие политики также подтвердили «Известиям», что работа ведомства в нынешнем виде «приближается к своему финалу». Как стало известно, рассматривается возможность преобразование Росимущества в госкорпорацию с частичной потерей функций.

У новой структуры могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.

«Функцию управления имуществом… нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу. Перед ними надо поставить масштабную задачу», - отметил Игорь Шувалов.

Еще один федеральный чиновник рассказал «Известиям», что функции Росимущества предлагается распределить между другими ведомствами.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь