Правительство планирует расформировать Росимущество

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
После выхода России из острой фазы кризиса у правительства больше нет задачи по «большой» приватизации госактивов. Поэтому для Росимущества нужно определить новые ориентиры. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Другие политики также подтвердили «Известиям», что работа ведомства в нынешнем виде «приближается к своему финалу». Как стало известно, рассматривается возможность преобразование Росимущества в госкорпорацию с частичной потерей функций.
У новой структуры могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.
«Функцию управления имуществом… нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу. Перед ними надо поставить масштабную задачу», - отметил Игорь Шувалов.
Еще один федеральный чиновник рассказал «Известиям», что функции Росимущества предлагается распределить между другими ведомствами.
Источник: Псковская Лента Новостей