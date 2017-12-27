Активисты ОНФ провели акцию «Рисовать легко» для детей Пореченской школы

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта организовали акцию «Рисовать легко» для детей Пореченской школы Великолукского района. Об этом в социальной сети сообщил Всеволод Козловский, сопредседатель регионального отделения ОНФ.
В мастер-классе, который провела руководитель студии «Рисующий город ART» Екатерина Сергеева, приняло участие сорок школьников. В результате ребята унесли с собой замечательные рисунки и отличное настроение, а также попросили приезжать чаще. В качестве бонуса каждый участник мастер-класса получил по мандаринке.
Источник: Псковская Лента Новостей