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Активисты ОНФ провели акцию «Рисовать легко» для детей Пореченской школы

27.12.2017 09:55 ПЛН, Псков

В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта организовали акцию «Рисовать легко» для детей Пореченской школы Великолукского района. Об этом в социальной сети сообщил Всеволод Козловский, сопредседатель регионального отделения ОНФ.

В мастер-классе, который провела руководитель студии «Рисующий город ART» Екатерина Сергеева, приняло участие сорок школьников. В результате ребята унесли с собой замечательные рисунки и отличное настроение, а также попросили приезжать чаще. В качестве бонуса каждый участник мастер-класса получил по мандаринке. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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