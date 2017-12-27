Активисты ОНФ провели акцию «Рисовать легко» для детей Пореченской школы

В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта организовали акцию «Рисовать легко» для детей Пореченской школы Великолукского района. Об этом в социальной сети сообщил Всеволод Козловский, сопредседатель регионального отделения ОНФ.

В мастер-классе, который провела руководитель студии «Рисующий город ART» Екатерина Сергеева, приняло участие сорок школьников. В результате ребята унесли с собой замечательные рисунки и отличное настроение, а также попросили приезжать чаще. В качестве бонуса каждый участник мастер-класса получил по мандаринке.

Источник: Псковская Лента Новостей