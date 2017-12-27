Михаил Ведерников поздравил псковских спасателей с профессиональным праздником

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских спасателей с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации.

«От качества вашей работы, профессионализма и компетентности напрямую зависит реализация государственной политики в области безопасности граждан и территории страны. Вы по праву заслужили авторитет и уважение в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, эффективно и добросовестно решая все поставленные задачи.

Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, боретесь за жизни людей на воде, в воздухе, на земле и под землей, проявляя при этом личное мужество и отвагу.

Убежден, что и в дальнейшем ваше ведомство будет развиваться, совершенствовать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику и программы подготовки специалистов.

В день профессионального праздника искренне желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой жизненной энергии, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!» - отмечается в тексте поздравления.

Источник: Псковская Лента Новостей