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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских спасателей с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации.
«От качества вашей работы, профессионализма и компетентности напрямую зависит реализация государственной политики в области безопасности граждан и территории страны. Вы по праву заслужили авторитет и уважение в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, эффективно и добросовестно решая все поставленные задачи.
Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, боретесь за жизни людей на воде, в воздухе, на земле и под землей, проявляя при этом личное мужество и отвагу.
Убежден, что и в дальнейшем ваше ведомство будет развиваться, совершенствовать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику и программы подготовки специалистов.
В день профессионального праздника искренне желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой жизненной энергии, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!» - отмечается в тексте поздравления.
Источник: Псковская Лента Новостей