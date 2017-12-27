Депутаты решили ускорить проверку Псковского бизнес-инкубатора

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Проверка деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» пройдет в начале следующего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы, ускорить проведение проверки учреждения, которая ранее планировалась на май 2018 года, предложил глава города Иван Цецерский.
Ориентировочно проверка пройдет в январе, и готовый акт проверки - в феврале. С тем, что откладывать вопрос нельзя, согласился и депутат Олег Брячак («Справедливая Россия»). «Данная организация выкачивает деньги из бюджета города. Откладывать нельзя. Каждый месяц бюджет теряет деньги», - констатировал он.
Добавим, что сегодняшняя сессия гордумы - последняя в текущем году. Заседание проходит не в малом зале Городского культурного центра, как обычно, а в зале заседаний гордумы, поскольку в ГКЦ проводятся новогодние Елки. Традиционно на сессии присутствуют чиновники администрации города во главе с Александром Братчиковым, представители прокуратуры, аппарата гордумы, представители СМИ. Зал заседаний переполнен, части присутствующих, в том числе журналистам, приходится следить за ходом сессии из коридора.
В проект основной повестки сессии включено 32 вопроса. Главный из них - принятие городского бюджета на 2018 и плановый период 2019 - 2020 годов во втором чтении. Кроме того, депутаты рассмотрят прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2018 год, вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда и по назначению кадров. В ходе сессии также будет заслушана информация о результатах деятельности МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» и рассмотрена инициатива о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» председателя Совета бывших руководителей города Пскова Николая Федотова.
Источник: Псковская Лента Новостей