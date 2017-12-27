Более 800 желаний псковских детей исполнили благотворители из Австрии и Германии

Подведены итоги масштабного международного проекта «Рождественский Ангел», который уже седьмой год подряд организует австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» (президент Паскаль Вайер) при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде, «Рождественский Ангел» стартовал в 2011 году, и за это время удалось осуществить более 5 300 детских желаний. В 2017 году более 800 добрых волшебников – частных лиц и представителей фирм из Австрии, Германии, Швейцарии и других стран Европы исполнили около 800 детских желаний и отправили подарки своим далеким подопечным из детских социальных учреждений Псковской области и из самых бедных семей глубинки.

Заботливо упакованные посылки начали приходить детям уже с конца ноября. А в ответ ребята отправляют свои рисунки и письма, и конечно, фотографию со столь желанным подарком, чтобы их далекие друзья смогли увидеть, какую они принесли радость.

Напомним, что благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» - объединение из 8 человек, жителей Австрии и Германии, которые на волонтерской основе помогают нуждающимся детям Псковской области. Детский фонд сердечно благодарит Паскаль, Стефана, Клавдию, Богдана, Анну, Беттину, Джулию и Бернарда.

Псковское отделение Российского детского фонда и австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» от всей души благодарят всех Рождественских Ангелов за исполнение заветных желаний детей, нуждающихся в тепле и заботе.

Источник: Псковская Лента Новостей