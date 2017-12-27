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214 млн рублей дополнительно получил Псков из областного бюджета

27.12.2017 10:35 ПЛН, Псков

214 млн рублей дополнительно получил город Псков из областного бюджета. Соответствующие изменения в городской бюджет на текущий год утвердили депутаты на сессии гордумы 27 декабря.

Как пояснил глава администрации Пскова Александр Братчиков, 203 млн рублей из указанной суммы пойдут на повышение зарплат бюджетников на 4%, на развитие внутреннего туризма - 10 млн рублей. Еще 608 тыс. рублей будут потрачены на питание школьников.

Депутаты большинством голосов поддержали указанные изменения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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