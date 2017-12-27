214 млн рублей дополнительно получил Псков из областного бюджета

Политика
Фестивали
Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
|
Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
214 млн рублей дополнительно получил город Псков из областного бюджета. Соответствующие изменения в городской бюджет на текущий год утвердили депутаты на сессии гордумы 27 декабря.
Как пояснил глава администрации Пскова Александр Братчиков, 203 млн рублей из указанной суммы пойдут на повышение зарплат бюджетников на 4%, на развитие внутреннего туризма - 10 млн рублей. Еще 608 тыс. рублей будут потрачены на питание школьников.
Депутаты большинством голосов поддержали указанные изменения.
Источник: Псковская Лента Новостей