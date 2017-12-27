Бюджет Пскова на 2018 год принят во втором чтении

Бюджет города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов принят во втором чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

С основными параметрами главного финансового документа города познакомила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт. В соответствии с принятым на прошлой неделе областным бюджетом Пскову увеличено финансирование на сумму более 200 млн рублей. Эти средства пойдут на индексацию заработной платы и выполнение майских указов президента РФ, на питание детей в школах, реконструкцию улицы Леона Поземского, ремонт дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды» и другие.

Так, в связи с изменением объема межбюджетных трансфертов Пскову увеличиваются цифры основных параметров бюджета. На 2018 год общий объем доходов Пскова прогнозируются в сумме 3 964 691, 2 тыс. рублей. Расходная часть бюджета согласно проекту ко второму чтению составила 4 013 225,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменился и предусмотрен в сумме 48 534,6 тыс. рублей (3,5%). Бюджет города сформирован по программному принципу на основе 13 муниципальных программ и по-прежнему остается социально ориентированным, 62% направлено на социальную сферу. В 2018 году перечень муниципальных программ города пополнится программой «Формирование современной городской среды».

На содержание улично-дорожной сети в проекте бюджета города на 2018 год предусмотрены средства в размере 299,3 млн рублей. В следующем году ремонт дорог продолжится, в том числе по контрактам, заключенным в 2017 году.

На финансирование муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1,82 млрд рублей на 2018 год; 1,815 млрд рублей на 2019 год и 1,813 млрд рублей на 2020 год. Из общей суммы средств на реализацию мероприятий данной программы в 2018 году из областного бюджета поступит 1,24 млрд рублей, из городского бюджета - 576 млн рублей.

Также в проекте бюджета на следующий год заложены 6,5 млн рублей на подготовку к новому учебному году, также в трёхгодичном бюджете предусмотрены средства на замену окон в школах и детских садах в размере 10 млн рублей на каждый год. На текущие ремонты предусмотрено 28,2 млн рублей, почти 11 млн рублей - на капитальный ремонт.

На финансирование муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме: на 2018 год - 500,9 млн рублей; на 2019 год - 204,5 млн рублей; на 2020 год - 197,4 млн рублей.

Среди задач, которые найдут свое отражение в бюджете, завершение ремонта помещений спортшколы «Мастер», осуществление необходимых работ для возобновления спортивных смен в летнем лагере «Нептун», оплата аренды залов для занятий секций муниципальных спортшкол, увеличение нормативов оплаты питания спортсменов на выездных соревнованиях, судейской работы и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей